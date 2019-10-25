Коммунальщики заплатили 200 тыс. семье девочки, которая сломала позвоночник на льду

Прокуратура через суд добилась денег для семьи ребенка, пострадавшего при падении возле подъезда.

11-летняя школьница вышла из подъезда дома на улице Машиностроителей, споткнулась на крыльце о выбоину и упала на обледенелые ступени. В результате она получила закрытый компрессионный перелом тела шестого грудного позвонка. После этого девочка полгода носила корсет. Сейчас ей постоянно проводят процедуры для поддержания здоровья. Также ребенку пришлось проходить реабилитацию в Санкт-Петербурге.

Прокурорская проверка показала, что управляющая компания «Хризолит» некачественно чистила входные группы дома. С коммунальщиков взыскали расходы на лекарства, оплату проезда в санаторий, а также компенсацию причиненного морального вреда. Сумма составила 200 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта onf.ru

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