Коммунальщики заплатили 200 тыс. семье девочки, которая сломала позвоночник на льду

Лента новостей
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Челябинскому наркологу Андрею Власову предъявили новое обвинение по уголовному делу о смерти пациента25.10 15:33
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В Челябинске на углу Труда — Цвиллинга собираются строить гостиницу25.10 15:12
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Коммунальщики заплатили 200 тыс. семье девочки, которая сломала позвоночник на льду25.10 14:56
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В Челябинское УФАС поступила жалоба на рекламу распродаж в связи с закрытием магазинов Sunlight25.10 14:25
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«Челябкрансервис»: творческий подход к машиностроению позволил сделать за неделю то, на что у других уходят месяцы25.10 13:57