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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскКоммунальщики заплатили 200 тыс. семье девочки, которая сломала позвоночник на льду
25 октября 201914:56

Коммунальщики заплатили 200 тыс. семье девочки, которая сломала позвоночник на льду

Прокуратура через суд добилась денег для семьи ребенка, пострадавшего при падении возле подъезда.

11-летняя школьница вышла из подъезда дома на улице Машиностроителей, споткнулась на крыльце о выбоину и упала на обледенелые ступени. В результате она получила закрытый компрессионный перелом тела шестого грудного позвонка. После этого девочка полгода носила корсет. Сейчас ей постоянно проводят процедуры для поддержания здоровья. Также ребенку пришлось проходить реабилитацию в Санкт-Петербурге.

Прокурорская проверка показала, что управляющая компания «Хризолит» некачественно чистила входные группы дома. С коммунальщиков взыскали расходы на лекарства, оплату проезда в санаторий, а также компенсацию причиненного морального вреда. Сумма составила 200 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта onf.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

25.10.2019 г.

Коммунальщики заплатили 200 тыс. семье девочки, которая сломала позвоночник на льду

Коммунальщики заплатили 200 тыс. семье девочки, которая сломала позвоночник на льду

Прокуратура через суд добилась денег для семьи ребенка, пострадавшего при падении возле подъезда

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