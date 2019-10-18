Количество кандидатов на пост главы Челябинска выросло до восьми человек

В Челябинске появились еще двое претендентов на кресло мэра.

В пятницу, 18 октября, документы в конкурсную комиссию подали директор по строительству ООО «Электростройсервис» Сергей Любимкин и руководитель «Челябинского регионального центра общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта» Игорь Медведев.

Число кандидатов на пост главы Челябинска достигло восьми — ранее заявки подали до активист НОД Сергей Ворончихин, юрист Максим Бакулин, правозащитник Георгий Невский, директор дома престарелых Виталий Евгеньев, антикоррупционный эксперт Александр Нечепорук и глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Наталья Котова, которая с июня работает в статусе врио мэра, на конкурс еще не заявлялась. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни, после того, как она пройдет процедуру согласования в Москве. Прием документов продлится до понедельника, 21 октября.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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