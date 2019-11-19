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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскКаждый пятый южноуралец недоволен питанием на работе
19 ноября 201911:15

Каждый пятый южноуралец недоволен питанием на работе

Большинство жителей Челябинской области приносят на работу еду из дома.

Опрос провели аналитики HeadHunter. 66% респондентов обычно приносят еду из дома и обедают на работе. В основном так отвечали специалисты по управлению персоналом и бухгалтеры. 31% опрошенных чаще всего обедают в ближайших кафе, ресторанах или столовых. 3% предпочитают пользоваться сервисами доставки. Каждый десятый южноуралец обычно обходится без еды в течение рабочего дня.

«Обедать в кафе и ресторанах предпочитают IT-специалисты, высший менеджмент и юристы, доставка наиболее популярна у представителей медиа и искусства, а вот без обеда обычно обходятся работники сферы услуг индустрии гостеприимства, начинающие специалисты и представители автомобильного бизнеса», — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Каждый пятый опрошенный южноуралец заявил, что недоволен своим питанием в течение рабочего дня.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

19.11.2019 г.

Каждый пятый южноуралец недоволен питанием на работе

Каждый пятый южноуралец недоволен питанием на работе

Большинство жителей Челябинской области приносят на работу еду из дома

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