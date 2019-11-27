Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяРазбор полетовНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскКак выживают бездомные и кто им помогает
27 ноября 201910:59

Как выживают бездомные и кто им помогает

Говорим об этом в среду, 27 ноября, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: директор МБУ «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» Михаил Гах и заместитель директора АНО «Жизнь» Елена Целищева.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  Телефон прямого эфира — 269 97 78. 

Фото с сайта pixabay.com

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

27.11.2019 г.

Как выживают бездомные и кто им помогает

Как выживают бездомные и кто им помогает

Говорим об этом в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

13 ноября 2019 16:35 У «Уральского диксиленда Игоря Бурко» юбилей — 50 лет
06 ноября 2019 16:35 История Левушки. Как предотвратить подобные трагедии?
30 октября 2019 15:04 Дети падают из окон, умирают голодной смертью, гибнут на пожарах
16 октября 2019 16:35 Власти разработают план по спасению озер в горной части Челябинской области
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial