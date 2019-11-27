Как выживают бездомные и кто им помогает

Говорим об этом в среду, 27 ноября, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: директор МБУ «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» Михаил Гах и заместитель директора АНО «Жизнь» Елена Целищева.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78.

Фото с сайта pixabay.com