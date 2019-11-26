К приезду гостей саммита ШОС в Челябинской области начнут штрафовать попрошаек

Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли поправки в законы, чтобы штрафовать назойливых попрошаек.

Наказывать планируют тех, кто преграждает прохожим путь, хватает их за руки, одежду, требуя милостыню. За это попрошайкам грозит предупреждение или штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, рассказал заместитель председателя Законодательного собрания области Анатолий Брагин.

«Этот закон предусматривает ответственность за активную форму попрошайничества. Речь идет о приставании к гражданам, преграждении пути, назойливой демонстрации письменных обращений, плакатах с просьбами оказать помощь. Надеюсь, что с нового года эта норма будет работать», — отметил Анатолий Брагин.

Соответствующие изменения разработаны в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, говорится в проекте закона. Во вторник, 26 ноября, поправки в первом чтении приняли депутаты Заксобрания области.

Изменения в законы решили внести, в частности, из-за людей, которые обращаются за милостыней к водителям на проезжей части. Это создает опасные ситуации на дорогах. Так, в январе 2018 года рядом с ТРК «Родник» насмерть сбили инвалида-колясочника, который просил денег.

Фото с сайта pixabay.com

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