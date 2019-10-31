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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскИз областного бюджета на обслуживание чиновников в VIP-залах аэропортов потратят 680 тыс. рублей
31 октября 201915:37

Из областного бюджета на обслуживание чиновников в VIP-залах аэропортов потратят 680 тыс. рублей

Областные власти провели закупки услуг по обслуживанию чиновников в VIP-залах аэропортов Москвы и Челябинска.

Контракты заключили с Шереметьево и аэропортом Челябинска месяц назад. На использование VIP-залов терминалов московского аэропорта с октября до декабря 2019 года из бюджета выделят 330 тыс. рублей. Челябинскому авиапредприятию заплатят 350 тыс. рублей, пишет 74.ru.

В среду, 30 октября, в документацию закупки внесли список лиц, которые могут пользоваться залами повышенной комфортности. Это глава региона Алексей Текслер, его первые заместители Виктор Мамин и Ирина Гехт и вице-губернаторы Анатолий Векшин, Евгений Голицын, Вадим Евдокимов, Олег Климов, Егор Ковальчук, Станислав Мошаров, Сергей Сушков, Сергей Шаль и Сергей Бердников. Контракты действуют до 31 декабря 2019 года.

Разовое обслуживание пассажира в зале повышенной комфортности в Челябинске стоит 7 тыс. рублей, в Шереметьево — 6 тыс. рублей. Согласно документации, губернатор и члены правительства смогут зайти в VIP-залы 105 раз. Заказчик может изменять состав обслуживаемых клиентов, но не позднее чем за сутки до вылета. VIP-залы аэропортов оборудованы мягкой мебелью и кондиционерами. Во многих случаях клиентам предоставляют напитки и закуски, бесплатный доступ в интернет.

Фото с сайта www.svo.aero

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

31.10.2019 г.

Из областного бюджета на обслуживание чиновников в VIP-залах аэропортов потратят 680 тыс. рублей

Из областного бюджета на обслуживание чиновников в VIP-залах аэропортов потратят 680 тыс. рублей

Областные власти провели закупки услуг по обслуживанию чиновников в VIP-залах аэропортов Москвы и Челябинска

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