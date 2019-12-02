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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскИз конкурса на пост главного архитектора Челябинска выбыли шесть человек. Среди них — урбанист Лев Владов
02 декабря 201911:05

Из конкурса на пост главного архитектора Челябинска выбыли шесть человек. Среди них — урбанист Лев Владов

К индивидуальным собеседованиям конкурса на должность главного архитектора допустили десять кандидатов.

В пятницу, 29 ноября, конкурсная комиссия определила список допущенных к очным собеседованиям. В него вошли десять человек.

Из конкурса выбыли шесть претендентов, в том числе лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. Его кандидатуру исключили из-за отсутствия необходимого стажа и специализации, отметил замглавы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне.

Изначально на конкурс заявились 16 человек из Челябинска, Екатеринбурга, Озерска и Санкт-Петербурга. Во вторник, 3 декабря, пройдут индивидуальные собеседования. Победителя конкурса включат в кадровый резерв. Сейчас пост главного архитектора Челябинска занимает Николай Ющенко.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

Из конкурса на пост главного архитектора Челябинска выбыли шесть человек. Среди них — урбанист Лев Владов

Из конкурса на пост главного архитектора Челябинска выбыли шесть человек. Среди них — урбанист Лев Владов

К индивидуальным собеседованиям конкурса на должность главного архитектора допустили десять кандидатов

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