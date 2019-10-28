Из Челябинской области с января по август уехали около 23 тыс. человек

На Южном Урале увеличилась естественная убыль населения.

В январе-августе 2019 года естественная убыль населения Челябинской области составила 7 тыс. 623 человека, что почти на 2 тыс. больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата, опубликовал их «Ъ-Южный Урал».

Всего в январе-августе в Челябинской области родилось 23,2 тыс. человек. Это почти на 2,4 тыс. меньше, чем годом ранее. Число умерших сократилось на 394 человека, до 30,8 тыс.

Общая численность населения не уменьшилась благодаря миграционному приросту, который в январе-августе составил 2147 человек. За эти месяцы в регион приехали более 10 тыс. иностранцев, уехали — 5,4 тыс. Подавляющее большинство прибывших — 9,6 тыс. — граждане СНГ. При этом регион покинули 22,7 тыс. местных жителей, что на 2,5 тыс. больше, чем прибыло из других субъектов.

Фото с сайта pixabay.com

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