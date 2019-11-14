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«Эхо Москвы» в Челябинске
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14 ноября 201911:22

Из Челябинска в Ростов-на-Дону можно будет улететь за 2 тыс. рублей

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов по маршруту Челябинск — Ростов-на-Дону.

Первый рейс состоится 29 декабря. Вылет в Ростов-на-Дону назначен на 04:45. Затем рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам со 2 января до 26 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Лайнеры будут вылетать из Челябинска в 06:55, из Ростова-на-Дону — в 01:00. Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 80 рублей.

Фото с сайта cekport.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

Из Челябинска в Ростов-на-Дону можно будет улететь за 2 тыс. рублей

Из Челябинска в Ростов-на-Дону можно будет улететь за 2 тыс. рублей

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов по маршруту Челябинск — Ростов-на-Дону

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