Из Челябинска в Ростов-на-Дону можно будет улететь за 2 тыс. рублей

Лента новостей
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Челябинцы рассказали о сферах, где не согласились бы работать по моральным причинам14.11 12:31
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«Интерсвязь» обвинили в незаконной установке домофонов14.11 12:23
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Политический вице-губернатор Анатолий Векшин вступил в «Единую Россию»14.11 12:09
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Они поднимают из руин отечественное производство станков. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Первая станкостроительная компания»14.11 11:50
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Из Челябинска в Ростов-на-Дону можно будет улететь за 2 тыс. рублей14.11 11:22