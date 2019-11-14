Из Челябинска в Ростов-на-Дону можно будет улететь за 2 тыс. рублей

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов по маршруту Челябинск — Ростов-на-Дону.

Первый рейс состоится 29 декабря. Вылет в Ростов-на-Дону назначен на 04:45. Затем рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам со 2 января до 26 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Лайнеры будут вылетать из Челябинска в 06:55, из Ростова-на-Дону — в 01:00. Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 80 рублей.

Фото с сайта cekport.ru

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