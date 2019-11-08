Из Челябинска увезли новый низкопольный трамвай, который ломался во время работы

Низкопольный трамвай из Усть-Катава, который привезли в Челябинск в начале сентября, разобрали и отправили в другой город.

Снимки разобранного трамвая опубликовали в четверг, 7 ноября, в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Вот и все..Забирают в другой город. Накатался вагон», — написал автор фотографий.

26-метровый низкопольный трамвай привезли из Усть-Катава в Челябинск в начале сентября. В тестовом режиме его выпускали на маршрут № 3, но после двух поломок отправили в депо.

Фото: cheladmin.ru, Челябинский транспорт / vk.com

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