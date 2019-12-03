Из Челябинска откроют прямые авиарейсы в Волгоград, Омск и Нижний Новгород

В челябинском аэропорту в 2020 году расширят маршрутную сеть.

О приоритетах развития нового челябинского аэропорта рассказал губернатор Алексей Текслер. После завершения работ по строительству и реконструкции авиаузел сможет принимать самолеты в любых погодных условиях. «Будет расширен сектор международных авиалиний и пункт пропуска через границу. Аэропорт может и должен стать важным транспортным узлом», — отметил глава региона.

В 2020 году появится авиасообщение с Волгоградом, Омском и Нижним Новгородом. Увеличат частоту существующих межрегиональных рейсов. В этом году открыли девять таких маршрутов, их субсидируют. Ведется работа по запуску рейсов в Уфу и Калининград. В планах на 2020 год также увеличение количества зарубежных направлений, в их числе Греция и Вьетнам.

Председатель Ассоциации туроператоров Челябинской области Людмила Мосина назвала модернизацию аэропорта очень важным фактором для развития отрасли. В 2019 году из Челябинска уже открыли несколько новых направлений, на которые есть спрос, ожидается, что популярностью будут пользоваться и планируемые маршруты.

«Я очень рада, что у нас построили новый терминал в аэропорту. Безусловно, он позволит принимать большее количество самолетов, соответственно будет увеличиваться и количество направлений. Города все востребованы, недавно открыли Минеральные Воды, очень востребованное направление сейчас. Думаю, что все направления внутри России будут популярны. Мы приветствуем, если будет увеличение рейсов по любым маршрутам: хоть по России, хоть за границу», — прокомментировала Людмила Мосина.

Среди поставленных губернатором задач также развитие железнодорожного сообщения, совместно с РЖД готовят проект запуска электрички до аэропорта. Начались проектные работы по новой автомобильной дороге. Речь идет и об удобных автобусных рейсах — они появятся в рамках новой транспортной схемы. Стратегической целью глава региона назвал создание базовой региональной авиакомпании.

Фото: 31tv.ru

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