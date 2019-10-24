Иван Ургант высмеял привезенную на Южный Урал колбасу с чумой

Иван Ургант в своей программе рассказал про вирус африканской чумы свиней в колбасе, которую привезли в Челябинскую область.

В обзоре новостей в программе «Вечерний Ургант» в среду, 23 октября, шоумен пошутил про то, что «чумной» колбасой в Челябинске угощают приезжих, а также изложил свою версию обнаружения вируса в мясной продукции.

«Это «Бутербродная» колбаса в Челябинске. Людям, которые приезжают в Челябинск, говорят: «Сейчас мы тебе бутербродик дадим с нашей вареной колбасой. Это чума!». Как поняли, что в колбасе вирус африканской чумы? А все очень просто. Колбаса сама отломила от себя маленький кусочек, подняла над собой и под песню Элтона Джона Circle of Life сказала: «Видишь, Симба, это Челябинск! Он твой», — сказал Иван Ургант.

Генетические следы африканской чумы свиней специалисты в середине октября обнаружили в 300-килограммовой партии вареной колбасы фирмы «Итера», которую привезли на Южный Урал из Калужской области. Известно, что продукцию уже отгрузили со склада, сейчас инспекторы Россельхознадзора и ветеринары минсельхоза области ищут ее в местных торговых точках.

Африканская чума свиней не опасна для человека, однако люди могут выступить в качестве переносчика заболевания и заразить животных. Ситуацией обеспокоились в минприроды России — ведомство попросило региональные власти проконтролировать, чтобы инфицированную колбасу уничтожили установленным порядком, а не просто выбросили в лес, где ее могут съесть кабаны.

Видео: Вечерний Ургант / youtube.com

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