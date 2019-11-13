Исследование: в Челябинской области на квартиру можно накопить за четыре года

Портал «МИР КВАРТИР» выяснил, за сколько жители российских регионов смогут накопить на собственное жилье.

Аналитики учитывали данные Росстата по зарплатам и среднюю стоимость квартир на вторичном рынке эконом- и среднего сегмента. Также предполагалось, что на покупку жилья станет откладывать весь заработок один из членов семьи, при этом заемные средства использоваться не будут. Быстрее всего накопить получится в Магаданской области — всего за два года, при цене на недвижимость 2,7 млн рублей. В других северных регионах: на Чукотке, Камчатке, Ямале, в Мурманской области свое жилье на зарплату можно купить через три года.

В восьми регионах на квартиру придется откладывать четыре года, что также меньше среднероссийского показателя в пять лет. В их числе — и Челябинская область со средней зарплатой в 39 тыс. рублей и средней стоимостью жилья, по данным портала, в 2,1 млн рублей. Дольше всего — 14 лет — копить придется жителям Крыма с их невысокими заработками и огромными ценами на недвижимость.

В данный момент рынок жилья в Челябинской области переживает стагнацию, рассказал «Челябинскому эху» замдиректора по развитию компании «Служба недвижимости» Денис Стукалов. Наблюдающееся с 2014 года снижение обусловлено кризисными явлениями в экономике, уточнил эксперт.

«Заметных движений на рынке нет, это происходит из-за экономической ситуации. Единственное, что мы достаточно много выдали ипотеки. Частично реализовали новые объекты, часть на вторичном рынке. Но говорить о том, что настали солнечные времена, наверное не стоит», — прокомментировал Денис Стукалов.

Изменения ситуации в ближайшее время ждать не стоит, полагает Денис Стукалов. Количество продаваемых объектов не растет, вводимых в эксплуатацию домов также немного, в этом плане, по мнению эксперта, 2019 год не отличается от 2018-го.

Президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Лейла Рудь рассказала, что прогнозируемый в 2019 году рост рынка в 7-8% не перекрыл годовую инфляцию, что также говорит о стагнации. Тем не менее, по ее словам, Челябинск выгодно отличается качеством строительства жилья при невысоких ценах на него.

«Челябинск по соотношению цена-качество город прекрасный. Немногие города славятся таким качеством строительства жилья, как у нас, и такой ценой метра. Я считаю, что в нашем городе есть, чему поучиться, поскольку за эти деньги совсем даже все неплохо», — пояснила Лейла Рудь.

По данным портала RealityMag.ru, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет 39,5 тыс. рублей. Метр в новостройках стоит дешевле — 37,5 тыс. рублей, с октября цифра снизилась на 2,5%.

Фото с сайта pixabay.com

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