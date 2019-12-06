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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскИсследование: новогодний стол для жителя Челябинской области обойдется в 450 рублей
06 декабря 201910:54

Исследование: новогодний стол для жителя Челябинской области обойдется в 450 рублей

Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в регионах России.

Исследование провела IT-компания «Эвотор». В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили домашние салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, сырную и колбасную нарезку (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко.

Дороже всего обойдется такой стол для жителей Чукотки — 668 рублей в расчете на человека. В Челябинской области средняя стоимость набора продуктов для праздника составляет 450 рублей. Самый доступный новогодний стол будет в Оренбургской области — 360 рублей, пишет РИА Новости.

В расчете на одного человека средняя стоимость продуктов для новогоднего стола в России составляет 446 рублей. За последний год этот показатель вырос на 16%.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

06.12.2019 г.

Исследование: новогодний стол для жителя Челябинской области обойдется в 450 рублей

Исследование: новогодний стол для жителя Челябинской области обойдется в 450 рублей

Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в регионах России

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