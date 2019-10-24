Ирина Гехт прокомментировала трагедию в поселке Роза, где пять человек насмерть отравились газом

Первый вице-губернатор области Ирина Гехт высказалась о гибели пяти человек в поселке Роза из-за отравления угарным газом.

Среди погибших был 10-летний мальчик. Ребенка на некоторое время забирали из семьи из-за того, что его мать пила. Потом органы опеки вернули мальчика женщине.

«Подняли документы. Формально, наверное, претензий к социальным работникам нет: проведено 39 патронажей и прочие бюрократизмы через запятую. Но никто не задумался над тем, что мать начала пить, когда умерла ее малютка (синдром внезапной младенческой смертности). И никто не предложил психологическую помощь и поддержку. Потом снова били по хвостам, кодируя от алкогольной зависимости и ставя на учет. Выполнив весь набор мероприятий, сняли с учета, чтобы не отягощать статистику. Это был сентябрь… Я не виню людей, которые действовали в рамках инструкций прошлого века, я вижу наши задачи по изменению ситуации», — написала на своей странице в Facebook Ирина Гехт.

Трагедия в поселке Роза произошла в среду, 23 октября. Утром в одном из частных домов обнаружили тела пяти местных жителей, в том числе 10-летнего мальчика. По предварительным данным, люди умерли и пострадали от отравления угарным газом, который скопился внутри дома из-за неисправности вытяжки системы отопления. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта council.gov.ru

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