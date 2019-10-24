Ирина Гехт прокомментировала трагедию в поселке Роза, где пять человек насмерть отравились газом

Лента новостей
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Они назвали железнодорожный кран в честь Достоевского. Финалист бизнес-премии — ООО «Челябкрансервис»24.10 16:15
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В течение двух дней челябинцы смогут провериться на ВИЧ в ТРК «Космос»24.10 15:37
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Ирина Гехт прокомментировала трагедию в поселке Роза, где пять человек насмерть отравились газом24.10 15:27
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В новом сквере на месте тубдиспансера поставят детские площадки и уличные тренажеры24.10 14:29
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Мэром Златоуста стал бывший заместитель Вячеслава Жилина Максим Пекарский24.10 14:13