Ирина Гехт пригрозила уволить главврача миасской больницы, где пациентке вымыли лицо половой тряпкой

Комиссия областного минздрава расследует инцидент с унижением пациентки в медучреждении Миасса.

Соответствующее решение приняла первый вице-губернатор Ирина Гехт. Как написала она у себя в Facebook, в отношении персонала больницы будут приняты жесткие меры. «И не только и не столько в отношении уборщицы, но, прежде всего, в отношении главного врача. Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, — и происходят такие вопиющие истории, как в Миассе», — заявила Ирина Гехт. Комиссия минздрава будет работать в Миассе в среду, 6 ноября.

Видеозапись инцидента, который произошел в отделении травматологии миасской горбольницы №2, опубликовали в соцсетях 4 ноября. В ролике видно, как уборщица моет грязной тряпкой лицо пациентки, сидящей на койке без одежды. Перед этим санитарка отчитала ее за то, что та испражнилась на пол. Ирина Гехт добавила, что главврач больницы писал запросы в прокуратуру с требованием найти и наказать автора видео.

Фото: скриншот видео

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