Ирина Гехт пообещала жесткий разбор работы соцслужб после голодной смерти младенца в Златоусте

Лента новостей
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В Челябинской области охотника будут судить за убийство медведя29.10 13:19
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В ЮУрГУ молодые ученые разрабатывают проект аппарата для посадки на астероиды29.10 13:16
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Ирина Гехт пообещала жесткий разбор работы соцслужб после голодной смерти младенца в Златоусте29.10 12:48
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На Южном Урале треть дипломированных специалистов недовольны своим высшим образованием29.10 12:10
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Приемку и оплату плохого ремонта памятника Ленину признали халатностью. Возбуждено уголовное дело29.10 11:55