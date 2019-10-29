Ирина Гехт пообещала жесткий разбор работы соцслужб после голодной смерти младенца в Златоусте

Первый вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала смерть 9-месячного мальчика в Златоусте.

Как рассказала 74.ru Ирина Гехт, проверка по факту смерти ребенка началась в воскресенье, 27 октября. «То, что это опять недоработка соцзащиты и всего межведомственного взаимодействия, это ясно. Разбираемся, анализируем ситуацию по области и в ноябре будем проводить коллегию со всеми воспитательными мероприятиями, потому что ситуации возникают практически каждую неделю. Честно говоря, такое ощущение, что просто работать перестали!» — цитирует издание вице-губернатора.

В понедельник Ирина Гехт проводила заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На совещании обсуждали три самоубийства в Агаповском районе. В ходе заседания выяснилось, что в районе полтора года нет заместителя по соцвопросам, а КДН возглавляет заместитель по ЖКХ, отметила Ирина Гехт. «Каких результатов ждать? Чуть ли не половина детей в Агаповке на семейном обучении, и никто даже не интересуется, что с этими детьми происходит. Поэтому готовим коллегию и начнем достаточно жестко в эту ситуацию и глав погружать, и всех, кто к этому причастен», — резюмировала Ирина Гехт.

Тело 9-месячного мальчика обнаружили в квартире одного из домов Златоуста в пятницу. По предварительным данным, ребенок скончался от голода. СМИ сообщили, что мать ушла из дома на три дня, оставив мальчика одного. Ранее семья стояла на учете как неблагополучная, но потом ее сняли. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото с сайта council.gov.ru

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