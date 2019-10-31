Ирина Буторина досрочно сложила полномочия детского омбудсмена

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли отставку уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Буториной.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий детского омбудсмена Ирины Буториной рассмотрели в четверг, 31 октября, в Законодательном собрании области. 43 депутата проголосовали «за».

Ожидается, что Ирина Буторина займет пост министра социальных отношений региона. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, осталось провести формальные процедуры. В конце сентября губернатор Алексей Текслер провел встречу с Ириной Буториной, на которой обозначил основные задачи министерства соцотношений.

Кто станет уполномоченными по правам ребенка, пока не известно. Ирина Буторина занимала эту должность с 2015 года. Ранее свой пост покинула уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова. Она стала сенатором от Челябинской области в Совете Федераций. Пост омбудсмена региона пока остается свободным.

Фото с сайта gubernator74.ru

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