Ирина Буторина досрочно сложила полномочия детского омбудсмена

Лента новостей
-
Из областного бюджета на обслуживание чиновников в VIP-залах аэропортов потратят 680 тыс. рублей31.10 15:37
-
«Если кто-то нарушит закон, он должен отвечать»: Владимир Мякуш прокомментировал обыски у депутата Владимира Чебыкина31.10 15:29
-
Дорожники попросили челябинских автомобилистов не мешать работе снегоуборочной техники31.10 15:14
-
Ирина Буторина досрочно сложила полномочия детского омбудсмена31.10 15:07
-
Силовики провели обыски в элитной квартире депутата Заксобрания Владимира Чебыкина31.10 13:16