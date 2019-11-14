«Интерсвязь» обвинили в незаконной установке домофонов

Фирма по установке домофонов «Факториал» пожаловалась в Челябинское УФАС на группу компаний «Интерсвязь».

Обе организации занимаются установкой домофонных систем. По словам заявителя, конкурент распространяет ложные сведения о «Факториале», чтобы получать подписи жильцов о согласии на замену домофонов.

В обращении указано, что «Интерсвязь» навязывает услуги собственникам квартир. Также заявитель сообщил о незаконном демонтаже домофонов «Факториала» более чем в 200 многоквартирных домах. Позже их заменили оборудованием «Интерсвязи», говорится в обращении.

Кроме того, в антимонопольную службу поступили заявления от челябинцев. Люди пожаловались на установку новых домофонов компанией «Интерсвязь» без согласия жильцов, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС. Ведомство потребовало от «Интерсвязи» предоставить информацию до 20 ноября.

Фото с сайта fas.gov.ru

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