Илья Варламов включил ТК «Алое поле» и отель «Видгоф» в топ-100 самых уродливых зданий России

Два челябинских зданий вошли в рейтинг ста самых уродливых зданий России по версии блогера Ильи Варламова.

Блогер назвал рейтинг «парадом архитектурных уродцев, которые своим существованием оскверняют наши города». На 94-е место Илья Варламов поместил ТК «Алое поле». Он выразил надежду на то, чтобы архитектор, которая проектировала это здание, больше не портила город своими творениями.

Отель «Видгоф» занял 91-е место. По мнению Ильи Варламова, здание похоже на сочетание примитивных элементов из программ для работы с трехмерной графикой.

«В Челябинске есть гранд отель «Видгоф» — это очень странное здание, сочетание полукруглых и прямоугольных объемов. Обычно такие здания придумывают архитекторы, которые только поставили себе 3ds Max, и у них там есть набор примитивных элементов: сфера, цилиндр. Хорошо, что они еще чайник 3ds Max-овский никуда не вставили. И вот они из этих инструментов лепят какие-то здания, быстренько сдают заказчику, а заказчик и рад их построить. Выглядит это крайне стремно. Тем более он был построен в 2011 году. Ребят, в 2011 году можно было сделать что-то и получше», — прокомментировал Илья Варламов.

С оценками Ильи Варламова частично согласился краевед Юрий Латышев. Он на своей странице в Facebook написал, что отель «Видгоф» — не самое плохое здание Челябинска. По мнению Юрия Латышева, больше для этого рейтинга подходит бизнес-центр Newton, который находится на улице Труда.

Фото с сайта www.admintzr.ru

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