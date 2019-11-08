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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскИлья Варламов предложил всем плохим водителям переехать в Челябинск
08 ноября 201916:54

Илья Варламов предложил всем плохим водителям переехать в Челябинск

Известный блогер-урбанист в очередной раз раскритиковал ситуацию с засильем автомобилей в Челябинске.

В своем блоге Илья Варламов прокомментировал выпады автомобилистов в отношении капитальных островков безопасности на дорогах. По его мнению, эти конструкции помогают предотвратить наезды на пешеходов и их строят во многих западных странах — из-за препятствий на участке дороги сложнее разогнаться до высокой скорости.

Как отметил Илья Варламов, сейчас сразу несколько городов России уже фактически превратились в «автомобильные гетто». В их числе — Тюмень, Владивосток и Челябинск. «Если вы продолжаете выступать против таких очевидно необходимых вещей, как островки безопасности, переходы со светофорами, сужение полос и снижение максимально допустимой скорости до 50 км/ч, предлагаю вам всем переехать и создать авторезервацию в этих трех городах. Там вы сможете убивать друг друга, сколько душе угодно!», — написал блогер. Он добавил, что каждый день в России в ДТП гибнут от 40 до 50 человек, а за год количество достигает 18-20 тыс.

Илья Варламов неоднократно критиковал в своем блоге ситуацию на дорогах Челябинска. Многополосные проспекты с подземными переходами, по его словам, делают город неудобным для жителей. Также к излишней автомобилизации приводит плохое состояние общественного транспорта.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

Илья Варламов предложил всем плохим водителям переехать в Челябинск

Илья Варламов предложил всем плохим водителям переехать в Челябинск

Известный блогер-урбанист в очередной раз раскритиковал ситуацию с засильем автомобилей в Челябинске

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