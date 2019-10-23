Игорь Трунов: уголовное дело Бориса Дубровского не прекратили — его переквалифицируют

Адвокат Игорь Трунов прокомментировал ситуацию с уголовным делом Бориса Дубровского.

Юрист подчеркнул, что говорить о закрытии уголовного дела ошибочно — в МВД лишь отменили постановление о его возбуждении. Причиной тому, по мнению Игоря Трунова, является неверная квалификация деяний экс-главы региона, осложненная межведомственной неразберихой между СК и МВД. Он отметил, что в данном случае имеет место не злоупотребление полномочиями, а более серьезное преступление — в частности, деятельность ОПГ.

«Следует понимать, что не уголовное дело прекратили, а постановление отменили. И правильно сделали, поскольку квалификация неверна. По одному и тому же эпизоду — хищению бюджетных средств, — возбуждены четыре уголовных дела в двух различных ведомствах. Абсолютно очевидно, что присутствует состав более тяжких преступлений. Уголовное дело прекращается либо за отсутствием состава преступления, либо за отсутствием события — здесь ничего подобного близко нет. Есть странное и непонятное постановление, о каком злоупотреблении идет речь, когда по одному из фигурантов уже есть банда, то есть организованное преступное сообщество», — прокомментировал Игорь Трунов.

Адвокат подчеркнул, что за отменой постановления о возбуждении уголовного дела должно последовать объединение материалов и передача следствия в одно конкретное ведомство. На данный момент расследование дела Бориса Дубровского продолжается как в СК, так и в МВД, заявил Игорь Трунов.

О том, что на бывшего губернатора завели уголовное дело, стало известно 11 октября. Силовики использовали материалы УФАС о сговоре властей региона с подрядчиком на дорожных торгах в 2015-2018 годах. По информации СМИ и анонимных телеграм-каналов, на ход следствия мог влиять предполагаемый покровитель Бориса Дубровского, владелец ММК Виктор Рашников. Игорь Трунов заверил, что расследованию деятельности организованного преступного сообщества не способен помешать даже могущественный человек.

Фото с сайта kremlin.ru

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