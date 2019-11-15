Губернатор рекомендовал на пост детского омбудсмена области главу фонда «Искорка» Евгению Майорову

Лента новостей
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Фонд развития промышленности Челябинской области передали из минэконома в минпром15.11 11:55
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Директором челябинского ФОМС стала бывший главврач ГКБ №8 Агата Ткачева15.11 11:37
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Губернатор рекомендовал на пост детского омбудсмена области главу фонда «Искорка» Евгению Майорову15.11 11:23
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Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года планируют провести в Челябинске15.11 10:54
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В Челябинске госпитализировали 54 человека из частного дома престарелых. Возбуждено уголовное дело15.11 10:44