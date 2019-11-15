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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскГубернатор рекомендовал на пост детского омбудсмена области главу фонда «Искорка» Евгению Майорову
15 ноября 201911:23

Губернатор рекомендовал на пост детского омбудсмена области главу фонда «Искорка» Евгению Майорову

Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области рекомендуют назначить Евгению Майорову.

О кандидатуре главы движения «Искорка» Алексей Текслер написал в своем Instagram.

«Долго размышлял над кандидатурой уполномоченного по правам ребенка. Очень ответственная должность. Нет ничего важнее защиты детства. Остановил свой выбор на Евгении Майоровой. Она возглавляет совет движения помощи онкобольным детям «Искорка». Большой опыт работы в трудной и ответственной сфере, благодарные отзывы подопечных и их родителей», — объяснил свое решение Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что перед детским омбудсменом будет поставлено много задач.

«Моя позиция однозначна: внимание, поддержка и забота каждому ребенку нашей области», — написал глава региона.

Евгения Майорова возглавила движение «Искорка» в 2011 году. Организация помогает онкобольным детям. Данной деятельностью Евгения Майорова занялась после того, как ее дочь заболела раком.

Ранее уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области была Ирина Буторина, которую в начале ноября назначили министром соцотношений региона.

Фото: instagram.com/alexeytexler.official

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

15.11.2019 г.

Губернатор рекомендовал на пост детского омбудсмена области главу фонда «Искорка» Евгению Майорову

Губернатор рекомендовал на пост детского омбудсмена области главу фонда «Искорка» Евгению Майорову

Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области рекомендуют назначить Евгению Майорову

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