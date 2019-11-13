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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскГубернатор Алексей Текслер улетел в Бразилию на саммит БРИКС
13 ноября 201917:21

Губернатор Алексей Текслер улетел в Бразилию на саммит БРИКС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в саммите БРИКС в Бразилии.

Алексей Текслер вошел в состав официальной делегации России. Ее возглавляет президент Владимир Путин. Делегация примет участие в саммите БРИКС, который стартует в Бразилии в среду, 13 ноября. Россияне посетят деловой форум, пленарные заседания, а также проведут ряд рабочих встреч. Завершится саммит в четверг.

В следующем году международный форум примет Россия. Первоначально планировалось, что единственным местом проведения саммита БРИКС будет Челябинск. Однако в июле 2019 года было принято решение перенести основную часть форума в Санкт-Петербург. В Челябинске пройдут деловые форумы, спортивные игры и культурные события.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

Губернатор Алексей Текслер улетел в Бразилию на саммит БРИКС

Губернатор Алексей Текслер улетел в Бразилию на саммит БРИКС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

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