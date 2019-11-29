Гособвинение запросило пять лет колонии для бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова

В Миасском горсуде в пятницу, 29 ноября, озвучат приговор экс-мэру Геннадию Васькову.

В ходе прений представитель прокуратуры потребовал отправить экс-мэра Миасса Геннадия Васькова на пять лет в колонию строгого режима. Также гособвинение просит оштрафовать бывшего главу города на 10 млн рублей.

Геннадий Васьков признал, что просил подчиненных подготовить документы для заключения контракта на покупку здания для детсада. Однако с обвинением в покушении на взятку он не согласился, пишет NewsMiass.ru. Адвокат попросил суд не лишать Геннадия Васькова свободы, ограничиться штрафом. Приговор озвучат в пятницу в 15:30.

Бывшего главу Миасса обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. По версии следствия, в 2017 году Геннадий Васьков предложил одному из чиновников передать ему 1 млн рублей за создание условий, гарантирующих заключение контракта на покупку здания детского сада. После этого он подписал разрешения на реконструкцию объекта и ввод в эксплуатацию. Здание продали городу по завышенной цене — более 24 млн рублей. При этом оно не соответствовало требованиям, предъявляемым к детским садам.

В афере также принимали участие экс-начальник отдела дошкольного образования Татьяна Биева, депутат местного собрания Николай Рындин и коммерсант Олег Клевляник. Во вторник суд вынес им приговор. Татьяне Биевой назначили два года колонии общего режима, Николай Рындин и Олег Клевляник получили по два года условно. Кроме того, на всех троих наложили штраф в 500 тыс. рублей.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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