Главу Нагайбакского района отправили под домашний арест на два месяца

Суд избрал меру пресечения для главы Нагайбакского района.

Виталия Гайсина подозревают в трате незаконно полученных госсубсидий на строительство своего коттеджа, пишет Ura.ru со ссылкой на собственные источники. В отношении главы района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. По данным регионального управления СК, в 2018 году он получил более 1,1 млн рублей в рамках программы "Развитие сельского хозяйства". Виталий Гайсин предоставил недостоверные сведения о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий.