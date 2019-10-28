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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскГлаву Нагайбакского района отправили под домашний арест на два месяца
28 октября 201910:37

Главу Нагайбакского района отправили под домашний арест на два месяца

Суд избрал меру пресечения для главы Нагайбакского района.

Виталия Гайсина подозревают в трате незаконно полученных госсубсидий на строительство своего коттеджа, пишет Ura.ru со ссылкой на собственные источники. В отношении главы района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. По данным регионального управления СК, в 2018 году он получил более 1,1 млн рублей в рамках программы "Развитие сельского хозяйства". Виталий Гайсин предоставил недостоверные сведения о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Главу Нагайбакского района отправили под домашний арест на два месяца

Главу Нагайбакского района отправили под домашний арест на два месяца

Суд избрал меру пресечения для главы Нагайбакского района. Виталия Гайсина подозревают в трате незаконно полученных госсубсидий на строительство своего коттеджа, пишет Ura.ru со ссылкой на собственные источники. В отношении главы района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. По данным регионального управления СК, в 2018 году он получил более 1,1 млн рублей в […]

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