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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскГлавный архитектор Челябинска сменится только после корректировки структуры мэрии
02 декабря 201915:40

Главный архитектор Челябинска сменится только после корректировки структуры мэрии

Наталья Котова прокомментировала итоги предварительного отбора конкурса на пост главного архитектора.

Как уточнила глава города, сейчас речь идет о включении в кадровый резерв — в него могут попасть все десять оставшихся претендентов. Возможные увольнения и назначения произойдут не раньше середины декабря, когда депутаты гордумы утвердят новую структуру мэрии, пояснила Наталья Котова.

«Речь идет о конкурсе на включение в кадровый резерв, шансы есть у всех десяти человек пройти. Кадровые вопросы будут решаться уже потом, исходя из структуры администрации. Я уже рассказывала о том, что нужно сделать, чтобы получить в Челябинске полноценного архитектора, которого хотим и мы, и жители города. Для этого нужно внести изменения в структуру. До этого не вижу смысла увольнять, принимать, назначать временно», — прокомментировала Наталья Котова.

29 ноября конкурсная комиссия отсеяла шестерых из 16 заявившихся претендентов. Среди них — лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов, который не прошел по критериям профпригодности. Во вторник, 3 декабря, комиссия во главе с руководителем Союза архитекторов России Николаем Шумаковым проведет очные собеседования с кандидатами.

Сейчас пост главного архитектора Челябинска занимает Николай Ющенко. В этом качестве он работает уже более 15 лет. В данный момент главный архитектор является зампредом горкомитета по градостроительству. Ранее Наталья Котова утверждала, что ответственный за облик города чиновник должен быть в прямом подчинении мэра.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

Главный архитектор Челябинска сменится только после корректировки структуры мэрии

Главный архитектор Челябинска сменится только после корректировки структуры мэрии

Наталья Котова прокомментировала итоги предварительного отбора конкурса на пост главного архитектора

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