Главный архитектор Челябинска сменится только после корректировки структуры мэрии

Наталья Котова прокомментировала итоги предварительного отбора конкурса на пост главного архитектора.

Как уточнила глава города, сейчас речь идет о включении в кадровый резерв — в него могут попасть все десять оставшихся претендентов. Возможные увольнения и назначения произойдут не раньше середины декабря, когда депутаты гордумы утвердят новую структуру мэрии, пояснила Наталья Котова.

«Речь идет о конкурсе на включение в кадровый резерв, шансы есть у всех десяти человек пройти. Кадровые вопросы будут решаться уже потом, исходя из структуры администрации. Я уже рассказывала о том, что нужно сделать, чтобы получить в Челябинске полноценного архитектора, которого хотим и мы, и жители города. Для этого нужно внести изменения в структуру. До этого не вижу смысла увольнять, принимать, назначать временно», — прокомментировала Наталья Котова.

29 ноября конкурсная комиссия отсеяла шестерых из 16 заявившихся претендентов. Среди них — лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов, который не прошел по критериям профпригодности. Во вторник, 3 декабря, комиссия во главе с руководителем Союза архитекторов России Николаем Шумаковым проведет очные собеседования с кандидатами.

Сейчас пост главного архитектора Челябинска занимает Николай Ющенко. В этом качестве он работает уже более 15 лет. В данный момент главный архитектор является зампредом горкомитета по градостроительству. Ранее Наталья Котова утверждала, что ответственный за облик города чиновник должен быть в прямом подчинении мэра.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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