Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации челябинской свалки

Комиссия Главгосэкспертизы утвердила документацию проекта рекультивации городской свалки в Челябинске.

Проект рекультивации свалки получил положительное заключение. Экспертная комиссия утвердила документацию и результаты инженерных изысканий. Также специалисты проверили достоверность определения сметной стоимости. Комиссия отметила, что исполнители проекта устранили ранее озвученные замечания.

Рекультивацией свалки занимается «РосРАО». На данный момент завершен подготовительный этап. На свалке ликвидировали отстойник смеси нефтепродуктов, осушили затопленные водой участки.

В ближайшее время стартует технологический этап, который завершится в 2020 году или начале 2021-го, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» первый заместитель гендиректора по реализации экологических проектов «РосРАО» Максим Корольков.

«В ближайшее время мы приступаем уже непосредственно к этапу рекультивации, завершаем выравнивание тела свалки, укрываем все это водонепроницаемым материалом, чтобы избежать попадание осадков в свалку и обратное горение. Монтируем систему дегазации для сбора ливневых стоков и фильтрата со свалки, чтобы ее очистить и исключить попадание каких-либо загрязняющих веществ в воздух. После завершения этого этапа приступаем к биологической рекультивации. В результате будет полностью безопасный зеленый холм, на котором можно будет разбить парк», — резюмировал Максим Корольков.

Биологический этап рекультивации свалки завершится в 2021 году. Челябинский полигон закрыли в сентябре 2018 года.

Фото с сайта rosrao.ru

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