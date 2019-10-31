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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскГлаве Верхнего Уфалея внесли представление из-за угроз отобрать детей у жильцов аварийного общежития
31 октября 201917:33

Главе Верхнего Уфалея внесли представление из-за угроз отобрать детей у жильцов аварийного общежития

Прокуратура проверила законность действий органов опеки управления соцзащиты администрации Верхнего Уфалея.

Сотрудники ведомства установили, что специалисты управления соцзащиты вручали жильцам общежития на улице Ленина, 12А уведомления с требованием переехать. В противном случае работники угрожали изъять детей из семей, не имея на то законных оснований.

Кроме того, ранее сотрудники управления не проверяли жилищно-бытовые условия семей. Главе Верхнего Уфалея Вере Усковой внесли представление об устранении выявленных нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

31.10.2019 г.

Главе Верхнего Уфалея внесли представление из-за угроз отобрать детей у жильцов аварийного общежития

Главе Верхнего Уфалея внесли представление из-за угроз отобрать детей у жильцов аварийного общежития

Прокуратура проверила законность действий органов опеки управления соцзащиты администрации Верхнего Уфалея

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