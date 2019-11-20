«Глава цел и невредим»: Алексей Текслер призвал местные власти не бояться публичных встреч с населением

Губернатор Челябинской области обозначил важность неформального подхода к обращениям жителей.

Заявление Алексей Текслер сделал в ходе совещания с главами городов и районов области в среду, 20 ноября. По словам губернатора, работа с обращениями жителей должна в отдельных случаях быть менее формальной, чем сейчас. Решать вопросы следует не только в кабинете, но и на живых встречах с жителями, подчеркнул глава региона.

«Понятно, есть в каждом случае специфика, но правильно было сказано, что нельзя оставаться безучастными к проблемам людей. Недопонимание и отсутствие гражданского диалога происходит в том числе из-за неумения или нежелания разговаривать с людьми, встречаться с ними. Для каждого из глав встречи с жителями, как я не раз уже говорил, необходимость, это то, что входит в формат деятельности каждого руководителя. Нужно работать не только в кабинете, но и научиться эффективно решать проблемы, а не загонять их вглубь», — пояснил Алексей Текслер.

В качестве примера успешной публичной работы власти с населением губернатор привел Саткинский район — где встреча с участием главы администрации Александра Глазкова транслировалась в социальных сетях. В данном случае наказы жителей трансформировались в конкретные шаги властей, отметил Алексей Текслер.

«Сегодня есть масса форматов для работы с населением. Например, глава Саткинского района Александр Глазков провел встречу с жителями, которая транслировалась в социальных сетях, давала возможность открытого диалога. Как мы понимаем, ничего страшного не случилось, глава цел и невредим, зато целый спектр вопросов, которые волнуют жителей, перешел в разряд конкретных поручений», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона поручил руководителям городов и районов более эффективно работать с обращениями жителей в социальных сетях и попросил уделять им особое внимание.

Фото с сайта gubernator74.ru

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