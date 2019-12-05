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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскГИБДД планирует расширить теоретическую часть экзамена на права
05 декабря 201918:15

ГИБДД планирует расширить теоретическую часть экзамена на права

В Госавтоинспекции рассказали, как изменится теоретическая и практическая части экзамена на права.

Госавтоинспекция планирует отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. «Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев», — приводит ТАСС слова специалиста.

В данный момент экзамен считается несданным, если кандидат набирает пять штрафных баллов.

Также ГИБДД хочет изменить теоретическую часть. «Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства», — сказал Николай Гиляков.

Он отметил, что необходимо добавить вопросы, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине.

Предполагается, что данное нововведение вступит в силу с октября 2020 года. Ранее сообщалось, что с этого же времени ГИБДД исключит «площадку» из экзаменов на права.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

ГИБДД планирует расширить теоретическую часть экзамена на права

ГИБДД планирует расширить теоретическую часть экзамена на права

В Госавтоинспекции рассказали, как изменится теоретическая и практическая части экзамена на права

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