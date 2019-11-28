Генпрокуратура устроит проверку в минэкологии области из-за претензий по загрязнению Тургояка

Сотрудники Генпрокуратуры проверят жалобу южноуральского предпринимателя на давление со стороны министерства экологии и полиции.

Поводом для ревизии стало обращение владельца клуба-отеля «Золотой пляж» и горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина. Его представитель пожаловался главе Генпрокуратуры Юрию Чайке на многочисленные проверки со стороны министерства экологии.

Генпрокурор поручил центральному аппарату провести ревизию всех решений надзорных органов в отношении Олега Сиротина. Проверка стартует в понедельник, 2 декабря. В этот день в Челябинск должна прибыть группа из 15 сотрудников Генпрокуратуры, пишет Znak.com.

За последние несколько лет компании Олега Сиротина получили несколько крупных штрафов в результате проверок. Например, в апреле 2019 года «Золотой пляж» привлекли к ответственности за слив стоков в озеро Тургояк и другие нарушения. Отель оштрафовали на полмиллиона рублей.

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