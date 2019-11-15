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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскФонд развития промышленности Челябинской области передали из минэконома в минпром
15 ноября 201911:55

Фонд развития промышленности Челябинской области передали из минэконома в минпром

Финансирование промышленных предприятий передали в профильное министерство.

Соответствующее распоряжение в четверг, 14 ноября, подписал первый вице-губернатор Виктор Мамин. Фонд развития промышленности занимается поддержкой и финансированием предприятий региона. Теперь он будет подчиняться профильной структуре — воссозданному этой весной минпрому, которому передали функции и полномочия учредителя ФРП.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

15.11.2019 г.

Фонд развития промышленности Челябинской области передали из минэконома в минпром

Фонд развития промышленности Челябинской области передали из минэконома в минпром

Финансирование промышленных предприятий передали в профильное министерство

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