Фонд развития промышленности Челябинской области передали из минэконома в минпром

Финансирование промышленных предприятий передали в профильное министерство.

Соответствующее распоряжение в четверг, 14 ноября, подписал первый вице-губернатор Виктор Мамин. Фонд развития промышленности занимается поддержкой и финансированием предприятий региона. Теперь он будет подчиняться профильной структуре — воссозданному этой весной минпрому, которому передали функции и полномочия учредителя ФРП.

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