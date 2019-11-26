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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскФАС предложила отказаться от госрегулирования тарифов для международных рейсов в аэропорту Челябинска
26 ноября 201916:48

ФАС предложила отказаться от госрегулирования тарифов для международных рейсов в аэропорту Челябинска

ФАС предлагает дерегулировать тарифы на услуги для международных рейсов в пяти аэропортах России.

Антимонопольная служба может отменить госрегулирование тарифов на услуги аэропортов Челябинска, Волгограда, Владивостока, Благовещенска и Хабаровска. Ведомство подготовило соответствующий проект. Сейчас он проходит экспертизу.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных актов, в аэропорту Челябинска предлагают отменить госрегулирование тарифов на несколько услуг. В этот список входят взлет, посадка и стоянка воздушных судов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, а также обслуживание пассажиров на международных линиях.

В ФАС отметили, что дерегулирование тарифов способствует развитию конкуренции и привлечению частных инвестиций.

Фото с сайта cekport.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

26.11.2019 г.

ФАС предложила отказаться от госрегулирования тарифов для международных рейсов в аэропорту Челябинска

ФАС предложила отказаться от госрегулирования тарифов для международных рейсов в аэропорту Челябинска

ФАС предлагает дерегулировать тарифы на услуги для международных рейсов в пяти аэропортах России

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