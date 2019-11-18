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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскФанаты «Трактора» объявили бойкот клубу и попросили уволить гендиректора Бориса Видгофа
18 ноября 201911:37

Фанаты «Трактора» объявили бойкот клубу и попросили уволить гендиректора Бориса Видгофа

Фанатское движение «Сектор А» опубликовало открытое письмо президенту хоккейного клуба «Трактор» Алексею Текслеру.

Болельщики просят принять меры для изменения ситуации, сложившейся в хоккейном клубе. Среди них — отставка гендиректора «Трактора» Бориса Видгофа и его управленческой команды за провал в селекционной работе. «Просим обратить особое внимание на использование генеральным директором клубного бренда для самопиара и его откровенную ложь о былых заслугах на должности руководителя клуба», — говорится в письме.

Болельщики требуют проверить факты комплектования команды игроками преимущественно от одного агента. Кроме того, фанаты просят обратить внимание на бесплатную раздачу билетов на матчи. По мнению представителей движения, это делается для маскировки недовольства болельщиков и создания искусственных цифр посещаемости.

Любители хоккея просят снять ответственность за проваленный сезон с нового главного тренера Владимира Юрзинова и принять на должности директора и генерального менеджера специалистов, имеющих результативный опыт работы в КХЛ. В конце письма фанаты объявили о бойкоте домашних матчей, который закончится только с уходом «непрофессиональных управленцев».

В воскресенье, 17 ноября, представители движения демонстративно покинули сектор в начале матча с «Автомобилистом». В пресс-службе «Трактора» объяснили это конфликтом сотрудников клуба. Матч закончился поражением челябинской команды со счетом 2:4. «Трактор» занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

Фото: Сектор А / vk.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

Фанаты «Трактора» объявили бойкот клубу и попросили уволить гендиректора Бориса Видгофа

Фанаты «Трактора» объявили бойкот клубу и попросили уволить гендиректора Бориса Видгофа

Фанатское движение «Сектор А» опубликовало открытое письмо президенту хоккейного клуба «Трактор» Алексею Текслеру

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