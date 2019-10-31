«Если кто-то нарушит закон, он должен отвечать»: Владимир Мякуш прокомментировал обыски у депутата Владимира Чебыкина

Председатель Заксобрания Челябинской области дал комментарий по поводу оперативных мероприятий в отношении депутата.

Как отметил Владимир Мякуш, он еще не в курсе деталей претензий силовиков к Владимиру Чебыкину. Спикер пояснил, что ранее депутаты ЗСО сняли с себя неприкосновенность и каждый из них теперь сможет ответить перед законом в случае нарушений.

«Я в принципе ничего пока не знаю, потому что у нас было заседание фракции, потом заседание Законодательного Собрания, но я дал поручение нашим работникам, чтобы они выяснили, какая ситуация, только после этого озвучим свое мнение. Вы знаете, что мы несколько лет назад сняли с себя неприкосновенность, мы, как все жители Челябинской области и Российской Федерации, ответственны перед законом: если кто-то нарушит закон, он должен отвечать», — прокомментировал Владимир Мякуш.

Обыски у депутата Заксобрания Владимира Чебыкина прошли в четверг, 31 октября. Силовики нагрянули к нему в квартиру в элитном жилом комплексе «Лесопарковый» — взломали дверь, изъяли паспорт и 200 тыс. рублей. Обыски также идут в центральном офисе принадлежащей парламентарию компании «Тепловые электрические сети и системы». По данным Ura.ru, силовики возобновили уголовное дело по факту хищений средств у бюджетных организаций. Ожидается, что Владимиру Чебыкину скоро предъявят обвинение, добавляет издание.

Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

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