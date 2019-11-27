Эксперты выбрали победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019»

В «Территории бизнеса» прошло заседание экспертного совета проекта «Сделано в Челябинске 2019».

В юбилейном — пятом — сезоне премии приняли участие десять финалистов. Это приборостроительное предприятие «Резонанс», компания «Технологии Тепла+», специалисты по оснащению офисного пространства «АПС-Технолоджи», центр креативных индустрий SVOBODA2, охранное предприятие «Витязь». Также в проекте приняли участие машиностроительная компания «Челябкрансервис», фитнес-центр «Сокол Фит», «Первая Станкостроительная компания», производители аппаратов для реабилитации «Медиком» и «Производственное предприятие «ПСП», которое занимается изготовлением наградной продукции.

Представители компаний рассказали о своем деле, обсудили с экспертами бизнес-климат на Южном Урале, возможности для развития и продвижения, меры поддержки со стороны государства.

Итоги проекта подвели на заседании экспертного совета. Оно состоялось в среду, 27 ноября, на площадке «Территории бизнеса». Эксперты оценивали финалистов по нескольким параметрам. Это уникальность предложения, стратегические цели, имидж и репутация компании, применение инноваций, влияние на бренд региона. Челябинский политик и экономист Дмитрий Довженко подчеркнул, что важным критерием был анализ финансового состояния компании.

«Критерии поделились на формальные и неформальные. Неформальные — это больше субъективные вещи: насколько бренд и продукция компании влияют на продвижение бренда Челябинской области, насколько в компании используются технологические решения, разработанные на Южном Урале. Формальные в основном касались финансовой документации, размещенной в открытых источниках, и ее анализа», — прокомментировал Дмитрий Довженко.

Региональный директор компании «МРТ-Эксперт» Андрей Андреев признался, что при обсуждении и выставлении оценок у него получилось взглянуть на финалистов более объективно.

«Я конкретно победителя не выбирал — я ставил оценки, и на самом деле результат оказался для меня неожиданным, когда я подошел к этому объективно, в отличие от того, какое понимание у меня было изначально», — пояснил Андрей Андреев.

Председатель экспертного совета, старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко отметила, что с каждым годом делать выбор все сложнее — финалисты становятся интереснее. Миссией проекта она назвала привлечение в бизнес новых людей.

«Нам каждый раз очень трудно, поскольку появляются новые сильные предприятия, финансово устойчивые, инновационные. Но мы понимаем, что конкурс — вещь субъективная, и надо продвигать лидеров компаний с их настроем, чтобы новые люди, смотря передачи, заражались уральским оптимизмом и становились предпринимателями», — заявила Екатерина Карпенко.

По итогам обсуждения экспертный совет бизнес-премии «Сделано в Челябинске» выбрал трех финалистов, которые разделят призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса суммой 1 млн рублей. Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая состоится в первых числах декабря.

Фото: Тимур Боташев

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».