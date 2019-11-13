Экс-судью из Челябинской области объявили в розыск по делу о растлении племянниц

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего судью из Коркино Сергея Югова.

По версии следствия, 44-летний мужчина совершал развратные действия в отношении двух девочек. Все это длилось шесть лет — с 2009 по 2015 год. Одну из девочек, которые являются его племянницами, Сергей Югов также вовлекал в совершение антиобщественных действий.

Место нахождения мужчины неизвестно, его объявили в розыск. Ориентировка размещена на сайте регионального управления СК. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Югова, просят сообщать в отдел уголовного розыска ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области по телефонам 8-351-523-70-94 или 8-343-297-72-47.

О растлении двух девочек стало известно в марте 2018 года. Отец детей рассказал, что его сводный брат, бывший судья из Коркино, несколько лет развращал и домогался племянниц.

Фото с сайта sledcom.ru, chel.sledcom.ru

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