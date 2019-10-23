Экс-руководитель МУП «Горэкоцентр» разъяснил, как оказался единственным виновным в мусорном коллапсе

Комментарий дал Игорь Галичин, который до сентября 2018 года руководил ответственным тогда за работу с отходами в Челябинске МУП «Горэкоцентр». Он пояснил 31tv.ru, что предприятие, которое 25 лет проработало в сфере, не привлекали к созданию дорожной карты по новым полигонам, куда предстояло возить мусор после закрытия городской свалки. Игорь Галичин знал об опасности, которую таит отсутствие единого тарифа, и извещал о проблеме власти.

«Ситуацию, которая могла случиться, мы предвидели. Мы знали, что на существующий тариф перевозчики, с которыми были заключены договоры до 31 декабря 2018 года, в данной ситуации работать не станут. Потому что им по объективным причинам просто не хватит денег доехать туда-обратно и знали, что они не будут работать на данном этапе. Для этого мы предпринимали ряд мер, чтобы ситуацию сгладить. Нужны были дополнительные средства, которые нужно было выделить. Об этой ситуации мы проинформировали главу города. Нами было написано письмо, где мы перечислили, какие негативные последствия могут произойти», — прокомментировал Игорь Галичин.

В письме Галичин отдельно указал, что игнорирование ситуации может привести к массовому возникновению стихийных свалок, но обратной связи от мэрии не получил. В итоге 9 сентября глава города Евгений Тефтелев постановил закрыть городскую свалку, а через несколько дней дворы в Челябинске оказались завалены мусором — перевозчики отказались ездить в Полетаево по старым тарифам.

18 сентября договор на вывоз отходов заключили с будущим регоператором, компанией «Центр коммунального сервиса», а 24 сентября Игорь Галичин покинул пост директора «Горэкоцентра». В городе в это время уже действовал режим ЧС. Спустя год он рассказал журналистам, что власти вынудили его подписать соглашение с «ЦКС», а кризиса можно было избежать.

«Мне кажется, эту ситуацию можно было бы обойти, нанять еще каких-то дополнительные силы, привлечь тех подрядчиков, которые были до этого, если им своих сил не хватало. Мне кажется, решения, которые не были приняты или были приняты в связи с закрытием свалки скоропалительно, могли быть более взвешены. Люди, которые непосредственно обладали большей полнотой власти, нежели я, могли бы принять другие решения», — пояснил Игорь Галичин.

Летом 2019 года Игорю Галичину предъявили обвинение в халатности — он стал единственным фигурантом уголовного дела о мусорном коллапсе, к ликвидации которого, по версии следствия, он не приложил достаточных усилий. «Горэкоцентр» сейчас находится в процессе ликвидации, в конце ноябре запланирован суд над его бывшим руководителем.

Свою оценку действиям чиновников в период мусорного кризиса дала антимонопольная служба. В октябре УФАС признало наличие сговора правительства области и администрации Челябинска с «ЦКС» и «Горэкоцентром». По мнению ведомства, власти искусственно создавали антиконкурентное преимущество для будущего регоператора. Материалы дела УФАС намерено передать в правоохранительные органы.

Фото: Тимур Боташев

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