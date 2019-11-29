Экс-мэр Миасса Геннадий Васьков получил 3,5 года колонии за коррупцию

Суд в Миассе огласил приговор бывшему градоначальнику.

Геннадия Васькова обвиняли в превышении должностных полномочий и покушении на взятку. Бывший мэр в 2017 году содействовал покупке в собственность города здания под детский сад по завышенной стоимости. За фактически непригодную для эксплуатации постройку из бюджета выплатили 24 млн рублей.

Гособвинение требовало для Геннадия Васькова пять лет лишения свободы и штраф в 10 млн рублей. Защита настаивала на том, чтобы оставить только денежное взыскание, отрицая факт взятки. В итоге суд признал экс-мэра виновным по всем пунктам и назначил ему 3,5 года колонии строгого режима и штраф, эквивалентный сумме взятки — 1 млн рублей.

Ранее по факту покупки детсада суд вынес приговоры непосредственным участникам аферы — экс-начальнику отдела дошкольного образования Татьяне Биевой, депутату Николаю Рындину и коммерсанту Олегу Клевлянику. Биева получила два года колонии, ее сообщники отделались условными сроками и штрафами по 500 тыс. рублей.

Фото: Наиль Фаттахов / znak.com

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