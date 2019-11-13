«Его поведение — это безобразие». Владимир Бурматов уволил своего помощника, которого избили возле разливайки

Избитого хулиганами депутата лишили статуса помощника Владимира Бурматова.

Депутат Госдумы рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что изучил видеозаписи с места происшествия. После этого Владимир Бурматов принял решение лишить статуса своего помощника депутата Тракторозаводского райсовета Александра Курочкина.

«Я изучил те видео, которые были предоставлены. Считаю, что его поведение — это безобразие. Оно совершенно не совместимо со статусом помощника депутата, но он от этого статуса сразу же был освобожден, все документы были направлены в аппарат Госдумы. На сегодняшний день Александр Курочкин помощником уже не является, потому что такое поведение его позорит. Хочу заметить, что до этого мы не получали каких-то негативных сигналов, избиратели всегда характеризовали его позитивно. Я считаю, что даже однократного такого факта достаточно для того, чтобы принять жесткое решение по нему. Это решение было принято», — резюмировал Владимир Бурматов.

В пятницу, 8 ноября, Александр Курочкин заявил, что ночью его избили шестеро парней рядом с буфетом на улице Мебельной, где круглосуточно продают алкоголь. По словам депутата, он сделал замечание шумной компании молодых людей, после чего хулиганы напали на него.

Директор сети буфетов Виталий Шуваликов обвинил Александра Курочкина в диверсиях. Он сообщил, что депутат периодически приходит в заведение пьяным, а в морозы поливал со своего балкона крыльцо водой и ломал вывеску. В интернете во вторник опубликовали снятое в ночь избиения видео из окна жилого дома. На кадрах видно, как мужчина, похожий на Александра Курочкина, ведет себя агрессивно и провоцируют компанию из пяти парней.

Это не первый случай, когда Владимир Бурматов увольняет своего помощника из-за участия в скандале. Предыдущий инцидент произошел в начале мая. Тогда статуса помощника депутата Госдумы из-за участия в театральной постановке лишили молодежного лидера «Единой России» в Верхнем Уфалее Алексея Шолохова. Мужчина вышел на сцену с пристегнутым между ног искусственным половым членом и продемонстрировал его зрителям.

Фото: Александр Курочкин

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