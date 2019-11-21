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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскДвое заместителей главы Челябинска ушли на пенсию
21 ноября 201910:23

Двое заместителей главы Челябинска ушли на пенсию

В администрации Челябинска уволились двое высокопоставленных чиновников.

Это вице-мэр по экономике и финансам, 59-летняя Елена Мурзина и руководитель аппарата администрации, 61-летний Евгений Шинин. Как пояснил в своем телеграм-канале пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов, оба отставника станут советниками главы города на общественных началах.

Полномочия Елены Мурзиной передали руководителю горкомитета по финансам Ирине Кузнецовой, аппарат администрации временно возглавил начальник управления организационной и контрольной работы Валерий Смирнов.

Глава Челябинска Наталья Котова после своего утверждения в должности во вторник анонсировала продолжение кадровых перестановок и масштабные структурные изменения в мэрии. Депутаты гордумы рассмотрят их в декабре.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

Двое заместителей главы Челябинска ушли на пенсию

Двое заместителей главы Челябинска ушли на пенсию

В администрации Челябинска уволились двое высокопоставленных чиновников

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