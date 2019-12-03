Двигаться вперед, показать себя, расширить рынки. Победители бизнес-премии «Сделано в Челябинске» о том, зачем участвовали в проекте

Победители бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» рассказали о своих впечатлениях от участия в проекте.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в понедельник, 2 декабря, в ресторане Redactor. На ней присутствовали представители всех десяти компаний-финалистов, а также эксперты, которые анализировали их деятельность.

Призовой фонд бизнес-премии в размере 1 млн рублей разделили между тремя участниками. Компании «Резонанс», «Челябкрансервис» и «Технологии тепла +» получили по 333 тыс. на рекламное сопровождение бизнеса.

Заместитель гендиректора НПП «Резонанс» Наталья Духтанова рассказала, что была уверена в победе. По ее словам, премия оказывает серьезную помощь в продвижении небольших компаний.

«Очень понравился настрой людей, которые вышли с таким предложением. Безусловно, это не только двигает вперед область, но и дает возможность таким небольшим компаниям, как наша, участвовать, показывать себя. И это очень здорово», — прокомментировала Наталья Духтанова.

Для руководителя ООО «Челябкрансервис» Владимира Кантора победа в проекте, наоборот, оказалась неожиданной. Он подчеркнул, что бизнес-премия «Сделано в Челябинске» — это возможность похвалиться своими достижениями как перед коллегами, так и перед конкурентами.

«Безусловно, это хорошее мероприятие, хороший драйв, хорошая площадка для общения, чтобы что-то продемонстрировать, поделиться, похвастаться, показать себя лицом, заявить, что мы здесь, мы работаем, служим примером для кого-то, стимулируем или мотивируем сделать не хуже, а то и лучше. Похвалиться перед соратниками, коллегами, а то и конкурентами тем, что сделали», — сказал Владимир Кантор.

Третий победитель — руководитель региональных продаж компании «Технологии тепла +» Артем Клепка — отметил, что благодаря участию в проекте удалось расширить экспортные поставки. Также важным результатом оказалась коллаборация с «Территорией бизнеса».

«Мы, благодаря участию в премии, познакомились с «Территорией бизнеса». Оказывается, на их площадке несложно получить европейские сертификаты, европатенты. Наша продукция запатентована в России, но, чтобы выйти на Европу, следует защитить свой бизнес и там. Через «Территорию бизнеса» все это сделать очень несложно, документы на европейские сертификаты уже поданы, думаю, что первые контракты заключим после Нового года. Все это, опять же, благодаря премии произошло», — пояснил Артем Клепка.

Впервые в истории премии был вручен специальный приз в честь пятилетнего юбилея: сертификат на 150 тыс. рублей достался компании «АПС-Технолоджи», которая занимается обустройством офисного пространства. Предприятие было финалистом первого сезона проекта в 2015 году. Директор Антон Беленинов рассказал, что благодаря участию в премии в текущем году компания заключила крупный контракт с заказчиком из Калужской области.

«Участие в премии — это очередной виток деятельности нашей компании. Мы понимаем, что движемся в правильном направлении, что технические решения, которые мы внедряем в отношении бизнеса, верны. Мы будем развиваться дальше и в очередной премии, в каком-нибудь сезоне проекта «Сделано в Челябинске», обязательно о себе заявим с новыми продуктами», — сказал Антон Беленинов.

Председатель экспертного совета бизнес-премии «Сделано в Челябинске» Екатерина Карпенко отметила, что в нынешнем сезоне было много новых сильных компаний. Большинство из них ранее не проявляли себя в медиаполе.

«Несмотря на то, что есть отрасли, которые повторяются: машиностроение, станкостроение, тем не менее, приходят другие люди, компании, на мой взгляд, очень сильные, но ранее не настолько освещенные в СМИ, как предыдущие победители. И это радует, что появляются новые лица, и они неиссякаемые даже в такой небольшой области, как наша», — прокомментировала Екатерина Карпенко.

Как пояснил генеральный директор холдинга «Медиа-центр» Валерий Шагиев, в бизнес-премии есть победители, но нет проигравших. Люди, которые занимаются в Челябинске интересным и успешным бизнесом, — победители априори, заявил он.

«Все победители нашей премии получают сертификат на рекламу в нашем холдинге. Однако я считаю, что проигравших в премии не существует, поскольку наша задача — показать бизнес челябинцам, представить им руководителей и собственников предприятий», — сказал Валерий Шагиев.

За пять лет финалистами проекта стали более 80 компаний. Валерий Шагиев выразил надежду, что в следующем сезоне бизнес-премии «Сделано в Челябинске» примут участие новые интересные и амбициозные компании Южного Урала.

Фото: Тимур Боташев

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».