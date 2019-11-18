Дорожники предупредили южноуральских водителей о метелях и гололедице

Автомобилистов просят не мешать работе спецтехники на дорогах Челябинской области.

В ночь на вторник, 19 ноября, в отдельных районах области ожидается снегопад, на крайнем юге сильный, местами метели. На дорогах будет гололедица. Также синоптики прогнозируют резкое похолодание — до -23 градусов.

Управление федеральных дорог «Южный Урал» рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на дальние расстояния. Если же они необходимы, водителям советуют перед выездом проверить исправность машины, наличие теплой одежды и еды, запас топлива.

Также важно не мешать работе спецтехники, которая очищает и обрабатывает дороги, отметили в пресс-службе управления. На федеральных трассах действуют пункты обогрева, площадки и стоянки для отдыха.

Фото с сайта autocentre.ua

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.