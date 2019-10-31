Дорожники попросили челябинских автомобилистов не мешать работе снегоуборочной техники

Дороги Челябинска продолжают очищать после утреннего снегопада.

Министерство дорожного хозяйства области обратилось к водителям с просьбой не встраиваться в колонны спецтехники. «Такие действия мешают дорожникам производить уборку снега. Не подвергайте опасности себя и других участников движения», — написали представители ведомства в своем телеграм-канале.

В министерстве отметили, что утром в четверг, 31 октября, автомобилисты мешали дорожникам убирать снег на улице Черкасской.

В городе продолжает работать спецтехника. На дороги вывели более ста снегоуборочных машин. Из-за снегопада утром в четверг Челябинск встал в 10-балльных пробках. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего дня.

Фото: Тимур Боташев

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