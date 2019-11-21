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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскДорожники на трассах Челябинской и Курганской областей во время морозов спасли 12 замерзших водителей
21 ноября 201914:41

Дорожники на трассах Челябинской и Курганской областей во время морозов спасли 12 замерзших водителей

Дорожники помогли 12 водителям, у которых на морозе сломались автомобили.

На трассах Челябинской и Курганской областей за прошедшие двое суток вынужденную остановку совершили 12 автомобилистов. В большинстве случаев причинами стали перемерзание топлива или выход из строя электрики.

Мастера организаций, отвечающих за содержание дорог, помогли водителям устранить неполадки. Автомобилисты отправились в дальнейший путь, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

Службы продолжают круглосуточно патрулировать трассы Челябинской и Курганской областей. На дорогах работает 23 дежурных экипажа.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

Дорожники на трассах Челябинской и Курганской областей во время морозов спасли 12 замерзших водителей

Дорожники на трассах Челябинской и Курганской областей во время морозов спасли 12 замерзших водителей

Дорожники помогли 12 водителям, у которых на морозе сломались автомобили

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