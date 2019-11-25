Дороги Челябинска усиленно посыпали реагентами из-за многочисленных коммунальных аварий

Челябинские дорожники отчитались о ходе борьбы со снегом и гололедицей на городских улицах.

По словам замдиректора компании-подрядчика «Южуралмост» Алексея Струговца, в городе работает 11 колонн снегоуборочной техники. Они двигаются по центральным магистралям и поперечным улицам. Противогололедные смеси подсыпают на опасных участках: подъемах, спусках и перекрестках.

Кроме того, реагенты приходится применять на местах коммунальных аварий, где на проезжую часть выливается вода из лопнувших труб. Алексей Струговец отметил, что число таких проблемных участков резко увеличилось.

«В городе сейчас большое количество выхода воды, это Профессора Благих, Братьев Кашириных, Румянцева, Пушкина и другие улицы. Это те места, где произошли аварии на инженерных сетях, они представляют повышенную опасность, и мы держим их на особом контроле. Самое главное — это безопасность дорожного движения», — прокомментировал Алексей Струговец.

Отказаться от использования противогололедных смесей не получится, пояснил замдиректора «Южуралмоста», — это вызовет образование снежного наката и приведет к увеличению количества ДТП. Алексей Струговец добавил, что реагенты применяют только там, где это действительно необходимо.

Убранный с челябинских дорог снег, как и в 2018 году, вывозят на полигон на Бродокалмакском тракте. С начала сезона туда вывалили уже порядка 15 тыс. тонн.

Фото с сайта cheladmin.ru

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