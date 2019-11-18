Дмитрий Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга» на Южном Урале

Правительство России учредило национальный парк «Зигальга» в Челябинской области.

Постановление опубликовано на сайте правительства России. Национальный парк появится в Катав-Ивановском районе. Он будет находиться в ведении минприроды России. Площадь объекта составит более 45,5 тыс. гектаров.

Цель создания национального парка — сохранение уникальных лесных и тундровых природных комплексов в горных массивах Южного Урала. На территории обитают 55 видов млекопитающих и около 160 видов птиц. Некоторые из них занесены в Красную книгу.

Фото с сайта zapoved.net

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