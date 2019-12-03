Для челябинского аэропорта снова ищут базовую авиакомпанию

Власти Челябинской области возобновили поиск базового перевозчика для аэропорта.

По словам губернатора Алексея Текслера, переговоры с различными компаниями при участии федерального минтранса идут уже полгода. Появление якорного перевозчика глава региона назвал стратегической целью.

«Возможно, это будет совершенно новая авиакомпания, которой еще даже нет. Вместе мы будем строить здесь крупный центр авиаперевозок. Сейчас рассматриваются разные варианты. Перспективы в любом случае большие», — отметил Алексей Текслер.

Ранее власти региона вели переговоры с авиакомпанией «Ямал», которую планировали сделать базовым перевозчиком. В 2018 году ее рейсы субсидировали за счет областного бюджета, на что выделили 250 млн рублей.

Фото: 31tv.ru

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