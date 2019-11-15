Директором челябинского ФОМС стала бывший главврач ГКБ №8 Агата Ткачева

Алексей Текслер утвердил кандидатуру нового директора ТФОМС Челябинской области.

Структурой будет руководить Агата Ткачева, которая ранее работала главным врачом челябинской горбольницы №8.

Агата Ткачева родом из Челябинска, с отличием окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Начала профессиональную деятельность врачом-гастроэнтерологом в областной клинической больнице, имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «гастроэнтерология», «терапия», «общественное здоровье и организация здравоохранения». Кроме того, Агата Ткачева закончила заочную аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию, имеет опыт работы на руководящих должностях в органах власти. Профессиональную деятельность совмещает с преподавательской работой.

Алексей Текслер поставил перед новым руководителем территориального ФОМС такие задачи, как наведение порядка в системе обязательного медстрахования в регионе, обеспечение южноуральцам гарантии бесплатного оказания медицинских услуг, а также создание условий для доступной и качественной медицинской помощи.

Фото с сайта gkb8reg74.ru

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